قبلي: تنظيم معرض للصناعات التقليدية بدار الثقافة ابن الهيثم

انتظم صباح اليوم الخميس، بفضاء دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي، معرض للصناعات التقليدية بمشاركة عدد من الحرفيين والحرفيات، وذلك في اطار الاحتفال بالايام الوطنية للصناعات التقليدية واللباس الوطني التي تمتد من 13 الى 18 مارس الجاري



واوضح المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي ل"وات" ان المعرض يختزل ابرز الحرف التي تتميز بها الجهة وخاصة منها صناعة المرقوم وتثمين منتوجات النخيل علاوة على صناعة السكاجة التقليدية من الصمارة، واشار الى انه تم تكريم الحرفيين عامر بن صالح في اختصاص النحت على الحجارة، ووريدة بن ثامر في صناعة المرقوم بالجائزتين الوطنيتين اللتين تسندهما وزارة السياحة سنويا لافضل الحرفيين بكل جهة

واضاف معالي ان عدد الحرفيين المسجلين في السجل الوطني يناهز بالجهة 5 الاف حرفي، في حين ان عدد العاملين في مجال الصناعات التقليدية يتجاوز 15 الف حرفي، مؤكدا اهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المعارض والمناسبات في التعرف على الحرفيين والوصول اليهم لتمكينهم من البطاقات المهنية التي تخول لهم الحصول على عديد الامتيازات قصد تطوير منتوجاتهم وتسويقها



وذكر انه قد تم خلال الايام الوطنية للصناعات التقليدية واللباس الوطني، تنظيم سلسلة من التظاهرات التي انطلقت بمعرض للحرفيات المتكونات من قبل النيابة الجهوية لاتحاد المراة التونسية، ثم تنظيم معرض بدار الشباب بجمنة واخر بدار الشباب بنويل، الى جانب معرض بمركز النموذجي لذوي الاحتياجات الخاصة بسوق الاحد



ودعا الحرفيين المتوجين بالجائزتين الوطنيتين لافضل الحرفيين في تصريح ل"وات" الى العمل على مزيد الاحاطة بالحرفيين وتذليل ما يعترضهم من صعوبات خاصة في مجال توفير المواد الاولية والترويج الى جانب مزيد التعريف باعمالهم وتمكينهم من فرص اكبر للتكوين وتطوير حرفهم وتثمينها على المستويين الجهوي والوطني



