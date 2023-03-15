اتفقت تونس وبلجيكا، اليوم الأربعاء بتونس، على تلبية حاجيات المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس من الكفاءات عبر إبرام اتفاقيات تكوين وانتداب مباشر عبر الأليات المتوفرة في مجال تحسين التشغيلية والمرافقة والإحاطة خاصة لفائدة خريجي التكوين المهني والتعليم العالي.



كما اتفقا، خلال لقاء جمع رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، بكاتبة الدولة للجوء والهجرة بالمملكة البلجيكية، نيكول دومور، على تشبيك عمل الهياكل المعنية بالبلدين لتشخيص حاجيات سوق الشغل البلجيكية الواعدة.



ومثلت مشاركة وزارة التشغيل والتكوين المهني في تطوير مجالات التعاون محور اتفاق وذلك في إطار مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة البلجيكية سنة 2018 بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة.



وأكّد الجمالي، بالمناسبة على أن ملف التوظيف بالخارج والهجرة المنظمة يعدّ محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس.



وبيّن في ذات الصدد أن الوزارة تعمل على بناء شراكات جديدة لمزيد حوكمة ملف التوظيف بالخارج وتنقل الكفاءات في الأطر المنظّمة من خلال استيعاب المنقطعين عن الدراسة في مسارات التكوين المهني.



وأضاف أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل كذلك على تعزيز النسيج الاقتصادي التونسي باعتبار أنّ رأس المال البشري هو الثروة الرئيسية للبلاد التونسية وهو العامل الأساسي الذي يميز الوجهة التونسية لدى المستثمرين الأجانب.



ولفت الى انه تم الإنطلاق في تشخيص مكامن التشغيل وإبرام الإتفاقيات مع كبار المشغلين لتلبية حاجياتهم من اليد العاملة المتخصصة وتم للغرض إرساء منهجية التكوين قصير المدى وحسب الطلب لتلبية الحاجيات المشخصة للمؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية المنتصبة بتونس بهدف تطوير قدرتها التنافسية.



وذكر أنّ مسألة معالجة ملف الهجرة يتطلب تظافر جهود كل الشركاء لمزيد حوكمتها في اتجاه الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاستفادة من عروض الشغل المتاحة بالفضاء الأوروبي.



ومن جانبها، عبرت كاتبة الدولة البلجيكية عن بالغ تقديرها لمستوى التعاون التونسي البلجيكي وخاصة في مجال دعم الهجرة المنظمة، مثمنة مجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا مجال التشغيل للاستجابة لحاجيات المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس.



وأكدت استعداد بلادها مزيد دعم التعاون المشترك خاصة وأن المؤسسات البلجيكية المنتصبة بتونس تثمن مستوى الكفاءات التونسية وترغب في مزيد الإنتداب في العديد القطاعات الإقتصادية وخاصة في مجال النسيج ومراكز النداء .



