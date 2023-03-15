البولونية إيغا شيانتيك تتأهل الى دور الثمانية من بطولة إنديان ويلز للتنس

تأهلت البولونية إيغا شيانتيك الى دور الثمانية من بطولة إنديان ويلز الأمريكية المفتوحة للتنس بعد فوزها على البريطانية ايما رادوكانو بنتيجة 6-3 و6-1.

وتلتقي شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، في دور الثمانية، مع الرومانية غير المصنفة سورانا كيرستيا، آملة أن تكون ثاني لاعبة تحافظ على لقب إنديان ويلز بعد مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

وفي مباراة أخرى، فازت ماريا ساكاري المصنفة السابعة على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-4 و6-3 وحافظت ساكاري على آمالها في تحقيق اللقب لأول مرة في إنديان ويلز بعد خسارتها في نهائي العام الماضي.

وحققت الرومانية كيرستيا فوزها الأول منذ 2017، على واحدة من أول خمس مصنفات، عقب تغلبها على الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة بنتيجة 6-4 و7-5.

وانتصرت الكاواخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون على فارفارا كراتشيفا بنتيجة 6-3 و6-0 لتواجه كارولينا موخوفا التي فازت على ماركيتا فوندروسوفا 6-4 و6-4.



