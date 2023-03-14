إعداد مخطط تنفيذي خاص بالتكوين عن بعد والمهارات الحياتية بين تونس وكندا

شرع ممثلون عن وزارة التشغيل والتكوين المهني وعن المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وعن الوكالة التونسية للتكوين المهني في عقد سلسلة جلسات عمل مع وفد كندي عن جامعة معاهد التعليم العام والمهني بالكيبيك بهدف إعداد مخطط تنفيذي خاص بمحوري التكوين عن بعد والمهارات الحياتية خلال الثلاث سنوات القادمة.



ويأتي انعقاد هذه الجلسات في إطار دفع التعاون التونسي الكندي في مجال التشغيل والتكوين المهني وبمناسبة انطلاق الأشغال الفنية والتقنية لإعداد مشروع تعاون جديد في مجال التكوين المهني، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة التشغيل.



ويؤدي وفد كندي عن جامعة معاهد التعليم العام والمهني بالكيبيك زيارة عمل إلى تونس من 11 إلى 24 مارس الجاري.



واكد رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، خلال لقاء جمعه امس بالوفد الكندي، على عراقة علاقات التعاون التونسية الكندية في مجال التشغيل والتكوين المهني وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.



وأوضح أن وزارة التشغيل والتكوين المهني قد انطلقت في مسار حوكمة التكوين المهني وتطويره من خلال تفعيل التكوين المهني الأساسي عن بعد وقد تمّ إصدار قائمة أولى في الاختصاصات المعنية.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مزيد تطوير مستويات التعاون مع مختلف الهياكل الكندية الناشطة في مجال التكوين المهني وخاصة التكوين الأساسي عن بعد في عدد من الاختصاصات التكوينية وتطوير قدرات المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين وبالخصوص مستشاري هندسة التكوين في مجال إدراج المهارات الحياتية في برامج التكوين المهني.



ويذكر أنه تم في سنة 2022 تم إمضاء مذكرة تفاهم مع جامعة معاهد التعليم العام والمهني بالكيباك بهدف تنفيذ تجربة نموذجية في مجال التكوين المهني الأساسي عن بعد في اختصاصات منظرة ومعترف بها.



