وليد الركراكي يتضامن مع فوزي لقجغ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم

أعرب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي ،يوم الإثنين، عن تضامنه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، الذي يتعرض في الآونة الأخيرة ل"حملة مغرضة" حسب تعبير الركراكي.



وقال الركراكي ، خلال ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ، خصصت للكشف عن اللائحة النهائية لمنتخب المغرب التي ستخوض المباراتين الوديتين أمام البرازيل والبيرو "أنا وطاقم المنتخب الوطني المغربي نعلن تضامننا مع فوزي لقجع الذي يواجه " حملة مغرضة".



وأضاف أن " المس برئيس الجامعة يعد بمثابة استهداف للمنتخب الوطني المغربي وكرة القدم المغربية، مؤكدا "تفاني لقجع و"شغفه بكرة القدم المغربية"



وقال إن " الانتقادات يمكن لأي أحد تقبلها ، وفوزي لقجع أول من يؤمن بهذه القناعة، لكن أن يمتد الأمر إلى الإهانة والحملة التي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية رجلا قدم الكثير لكرة القدم المغربية أمر" غير مقبول".



وأكد أن "تطور الكرة المغربية جاء بفضل العمل الكبير الذي قام به لقجع على مستوى البطولة المغربية والبنيات التحتية والمنتخب الوطني والأندية المغربية التي فرضت هيمنتها على كرة القدم الافريقية".

وقال أن "النقد البناء أمر جيد ، لكن لا أعتقد أن من ينخرطون في هذه الحملة هم مناصرون حقيقيون لكرة القدم" .



