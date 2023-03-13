شهر التوعية العالمي بمرض الصرع: دعوة الى التحسيس بالمرض وتوفير الاحاطة النفسية لفائدة الاطفال

دعا المدير التنفيذي للجمعية التونسية لمرضى الصرع، حمزة بن حسن، اليوم الاثنين، الى ضرورة التحسيس بمرض الصرع في أوساط المرضى وعائلاتهم وتوفير الاحاطة النفسية لهم وخاصة لدى الاطفال.



وشدد في تصريح ل(وات) بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمرض الصرع، على ضرورة توفير أطباء مختصين في الامراض العصبية بمراكز الصحة الاساسية بالمناطق الريفية حتى يتمكنوا من تشخيص هذه الامراض وتمكين المرضى من وصفة يقتنون بها الادوية.



وأضاف أن معتقدات خاطئة ورجعية حول المرض لازالت سائدة عند العديد من المرضى، الذين يفتقدون الى مفهوم طبي صحيح وهو ما يتسبب في الكثير من الاحيان في انقطاع الاطفال المصابين بهذا المرض عن الدراسة بسبب نوبات الصرع المتكررة ومعاناتهم من الوصم وعدم تفهم المحيطين بهم.



وطالب رئيس الجمعية بتوفير الاحاطة النفسية لفائدة مرضى الصرع من الاطفال من أجل رفع الاعراض النفسية التي تتركها النوبات وتحفيزهم على المضي قدما في حياتهم اليومية.



ودعا الى التحسيس بمفهوم المرض في وسائل الاعلام وتوفير الدعم المادي لمكونات المجتمع المدني من اجل دعمهم في القيام بأشطة توعوية وتحسيسية ومساعدة المرضى في الحصول على الدواء لمن لا تتوفر لديهم الامكانيات المادية والقيام بالمشاريع خاصة منها توفير احصائيات حول مرض الصرع في تونس.



ولفت، في سياق متصل، الى أن الجمعية برمجت ثلاث تظاهرات توعوية حول مرض الصرع خلال شهر مارس للتعريف بمرض الصرع وتتخللها عروض فنية سيتم توجيه مداخيلها لفائدة مرضى الصرع المنخرطين بالجمعية.



يشار الى أن الجمعية التونسية لمرض الصرع تأسست سنة 2022.



ويتمثل مرض الصرع في اضطراب كهربائي مفاجئ في الدماغ لا يمكن السيطرة عليه، ويمكن أن يتسبب في تغييرات في سلوك المريض، وحركته، وشعوره، وكذلك في مستوى الوعي وهناك أنواع عديدة من النوبات التي تختلف بتغير مكانها وكيفية ظهورها في الدماغ. وتستمر معظم النوبات من 30 ثانية وحتى دقيقتين. وتُعتبر النوبة التي تستمر لفترة أكثر من خمس دقائق حالة طارئة طبية. وكثيرًا ما يكون سبب حدوث النوبة غير معروف.



