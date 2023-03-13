دورة تونس الافريقية المفتوحة للجيدو تونس تنهي مشاركتها في المركز الاول

انهى المنتخب التونسي للاكابر مشاركته في دورة تونس الافريقية المفتوحة للجيدو التي اقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس من 9 الى 12 مارس الجاري في المركز الاول برصيد 9 ميداليات /4 ذهبية وفضية و4 برونزية/.



وتقدمت تونس على الجزائر التي حلت في المركز الثاني ب17 ميدالية منها 3 ذهبية و2 فضية و12 برونزية فيما عاد المركز الثالث الى السينغال ب4 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وبرونزية.



وكانت المصارعة سارة المزوغي توجت في اليوم الختامي امس الاحد بذهبية وزن 78 كغ بانتصارها على السينغالية صانيا مونيكا. كما احرز المعدن النفيس كل من المصارعين اميمة البديوي في وزن اقل من 48 كغ وعزيز الحربي في وزن اقل من 66 كغ وفرج الذويبي في وزن اقل من 60 كغ فيما عادت الميدالية الفضية الى المصارعة مريم جمور وزن اقل من 57 كغ.

واكتفت زينب الطرودي ببرونزية وزن 78 كغ الى جانب كل من وأريج عقاب في وزن اقل من 78 كغ ونهال الاندلسي في وزن اقل من 70 كغ ووهيب هديوش في وزن فوق 100 كغ.



