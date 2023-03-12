منوبة: مشاركة اكثر من 1200 طالب وطالبة في الدورة السابعة للمهرجان الطالبي للعدو

احتضن المركب الجامعي بمنوبة، صبيحة اليوم الاحد، الدورة السابعة للمهرجان الطالبي للعدو الذي ينظّمه ديوان الخدمات الجامعية للشمال بالتعاون مع جامعة منوبة، وذلك بمشاركة اكثر 1200 طالب وطالبة من مختلف المبيتات والأحياء الجامعية والمراكز الثقافية الجامعية ومؤسسات التعليم العالي والبحث بمختلف مناطق الجمهورية، وايضا طلبة دوليين يدرسون بالجامعات التونسية (اكثر من 100 طالب وطالبة).



وقد انتظمت مسابقة العدو، التى كانت فرصة لدعم الرياضة في الوسط الجامعي والتنافس النزيه بين الطلبة، على مسافة 6 كيلومترات للذكور والاناث على مستوى طريق بجاوة وصنهاجة، بتامين من اعوان الحماية المدنية ووحدات الحرس الوطني، واعوان الصحة، والهلال الأحمر التونسي، والفوج الكشفي لديوان الخدمات الجامعية للشمال وعدد من الجمعيات.



وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، الذي اشرف على انطلاق السباق مرفوقا بوالي منوبة ورئيسة جامعة منوبة، في تصريح ل"وات" ، ان الدورة السابعة من المهرجان الوطني الطالبي للعدو تأتي ضمن برنامج التنشيط الثقافي والرياضي لطلبة المؤسسات والأحياء الجامعية، وهي مناسبة للمّ شمل الطلبة التونسيين والدوليين، والتأكيد على أن الرياضة تقرب المسافات وتوطد الصلة القائمة في الوسط الجامعي على علاقات طيبة بين جميع الطلبة



من جهتها بينت رئيسة جامعة منوبة جهينة غريب بالمناسبة أن جامعة منوبة تحتضن لأول مرة مثل هذه التظاهرات الرياضية الطلابية الوطنية، وقد تم الاعداد لإنجاحها بتضافر جهود جميع الأطراف من وزارة وولاية وديوان الخدمات ومركز التنشيط الثقافي بالمركب وادارات جهوية وجمعيات .



كما ساهمت في الاعداد وتامين هذا المهرجان الجامعة الوطنية لألعاب القوى والجامعة الوطنية للرياضة المدرسية والجامعية والوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات والفوج الكشفي وجمعية رياضة للجميع.



واوضح مدير عام الخدمات الجامعية للشمال حسن فري، انه تم اختيار ولاية منوبة لاحتضان الدورة السابعة لمهرجان العدو تكريسا للحرص على خلق تقاليد رياضية فى المؤسسات الجامعية بمختلف مناطق الجمهورية، مشيرا الى مشاركة 49 مؤسسة تابعة للديوان في هذه التظاهرة التي جالت في دوراتها السابقة 6 ولاية منها تونس وباجة وسليانة وزغوان ونابل ، وستتواصل بمحتلف الجهات .



وقد اختتم المهرجان الذي شمل ايضا يوم مفتوح لتقصي الامراض المزمنة امّنه اطارات واعوان الادارة الجهوية للصحة بالجهة، بتتويج 10 طلبة و10 طالبات فائزين في سباق العدو في أجواء احتفالية شبابية اضفت اجواء ترفيهية ورياضية على المركب الجامعي منوبة .





