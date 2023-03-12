مبابي ينقذ سان جيرمان من تعثر محرج أمام بريست

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 09:48 قراءة: 0 د, 32 ث
      
سجل كيليان مبابي هدفا في الدقيقة الأخيرة ليهدي باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على مضيفه بريست معززا صدارته لبطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم يوم السبت.

ورفع سان جيرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونيخ، رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا أقرب منافسيه الذي يواجه ستراسبورج غدا الأحد.

وضع كارلوس سولير حامل اللقب في المقدمة بالدقيقة 37 لكن فرانك أونورا أدرك التعادل لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول.
واستقبل مبابي تمريرة ليونيل ميسي لينفرد بالحارس ويراوغه قبل أن يسدد في المرمى الخالي لينتزع الفوز المتأخر.
ويحتل بريست المركز 15 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

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