رابطة أبطال إفريقيا : صن داونز ثاني المتأهلين لربع النهائي

بات ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ثاني المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه امس على الأهلي المصري (5- 2) في الجولة الرابعة، والتي شهدت فوز كل من الوداد المغربي على بترو أتلتيكو الأنجولي (2-صفر ) وشبيبة القبائل الجزائري على فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي (2- 1)، واقترابهما من حصد بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى.

وكان فريق الرجاء المغربي قد حسم أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي في المسابقة عن المجموعة الثالثة بعد تحقيق الفوز في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات.



ففي المباراة الأولى، حقق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فوزا كبيرا على ضيفه الأهلي المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

سجل التشيلي مارسيلو أليندي (4)، ثيمبا زواني (24)، تيبوهو موكوينا (40) والناميبي بيتر شالوليلي (72 و88) أهداف صن داونز، ومحمد شريف (13) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (61) هدفي الأهلي.

وبهذا الفوز، رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب العام للمجموعة الثانية، وضمن إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، في المقابل عقد الأهلي مهمة التأهل بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث خلف الهلال السوداني الثاني برصيد 9 نقاط، في حين يحتل كوتون سبور الكاميروني المركز الأخير بلا نقاط.

ويحل صن داونز ضيفا على الهلال السبت المقبل في الخرطوم، بينما يحل الأهلي ضيفا على كوتون سبور يوم الجمعة المقبل في ياوندي ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

وفي المباراة الثانية، جدد الوداد المغربي فوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين نظيفين في العاصمة لواندا ضمن مباريات المجموعة الأولى.

سجل الكونغولي الديمقراطي ارسين زولا والسنغالي بولي سامبو الهدفين في الدقيقتين (59 و 90+1) .



وفي نفس المجموعة، حول شبيبة القبائل الجزائري تأخره بهدف أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجزائر .

وسجل موسى بن زايد وماسينيسا نايت سالم في الدقيقتين (63 و 86 ) هدفي شبيبة القبائل، والتوجولي معروف تشاكي في الدقيقة (55) هدف فيتا كلوب.

وبهذا، عزز الوداد وشبيبة الجزائري حظوظهما في التأهل عن المجموعة، بعدما رفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن شبيبة القبائل الثاني، فيما تجمد رصيد بترو أتلتيكو عند 4 نقاط في المركز الثالث، كما تجمد رصيد فيتا كلوب عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

ويحل الوداد ضيفا على فيتا كلوب يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي يلتقي فيها شبيبة القبائل مع ضيفه بترو أتلتيكو في نفس اليوم.



