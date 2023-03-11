بطولة الرابطة المحترفة الثانية : النتائج و الترتيب

بطولة الرابطة المحترفة الثانية : النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 17:50 قراءة: 1 د, 8 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :

السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - نادي حمام الأنف 2-2

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - مكارم المهدية صفر-صفر

في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن - سبورتينغ المكنين 2-2

في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي - جمعية جربة صفر-صفر

في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 3-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس 2-صفر

الترتيب
1-قوافل قفصة 32 13
2-نادي حمام الانف 29 13
3-الترجي الجرجيسي 25 13
4-القلعة الرياضية 19 13
5-شبيبة العمران 17 13
6-الملعب القابسي 16 13
7-هلال مساكن 15 13
8-مكارم المهدية 14 13
9-سبورتينغ بن عروس 12 13
-الملعب الصفاقسي 12 13
11-سبورتينغ المكنين 11 13
12-جمعية جربة 10 13

الأحد 12 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة - مستقبل قابس
الحكم: حسني النايلي

في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين - أمل الرقبة
الحكم: خالد قويدر

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي - شبيبة القيروان
الحكم: مراد الجربي

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي - النجم الرادسي
الحكم: وائل العجنقي

في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية - مستقبل وادي الليل
الحكم: درصاف القنواطي

في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية
الحكم: علي مختار

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