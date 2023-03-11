بطولة الرابطة المحترفة الثانية : النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 11 مارس

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - نادي حمام الأنف 2-2



في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مكارم المهدية صفر-صفر



في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن - سبورتينغ المكنين 2-2



في ملعب المطوية الصناعي

الملعب القابسي - جمعية جربة صفر-صفر



في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي 3-صفر



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي - سبورتينغ بن عروس 2-صفر



الترتيب

1-قوافل قفصة 32 13

2-نادي حمام الانف 29 13

3-الترجي الجرجيسي 25 13

4-القلعة الرياضية 19 13

5-شبيبة العمران 17 13

6-الملعب القابسي 16 13

7-هلال مساكن 15 13

8-مكارم المهدية 14 13

9-سبورتينغ بن عروس 12 13

-الملعب الصفاقسي 12 13

11-سبورتينغ المكنين 11 13

12-جمعية جربة 10 13



الأحد 12 مارس

المجموعة الأولى

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة - مستقبل قابس

الحكم: حسني النايلي



في ملعب بن حميدة مدنين

أولمبيك مدنين - أمل الرقبة

الحكم: خالد قويدر



في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي - شبيبة القيروان

الحكم: مراد الجربي



في ملعب قربة البلدي

النادي القربي - النجم الرادسي

الحكم: وائل العجنقي



في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية - مستقبل وادي الليل

الحكم: درصاف القنواطي



في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى - جندوبة الرياضية

الحكم: علي مختار



