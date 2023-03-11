مهرجان الاغنية التونسية 2023 : في سهرة تكريم علي الرياحي وصليحة...ركح الاوبرا يجمع جيلي صلاح مصباح وآية دغنوج

وكانت سهرة يوم أمس الجمعة 10 مارس التي تعد السهرة الثالثة لمسابقة الأغنية الوترية، انطلقت بتكريم موسيقيين قدموا الكثير للأغنية التونسية ونفذوا ألحانها بدراية وحرفية.حيث تولى كل من محمد الهادي الجويني رئيس لجنة تنظيم المهرجان وعادل بندقة المدير الفني للمهرجان، تكريم كل من عازفي الكمان عبد المجيد بن عبد الله و محمد سفيان الثامري وشكري بهلول وسيف الله عبد الرزاق وعبد الباسط المتسهل بالإضافة إلى الفنان صالح بكار والملحن والموزع محسن الماطري.كما خصصت السهرة لتكريم الفنان الراحل علي الرياحي والفنانة الراحلة صليحة ليجمع الركح فنانين من جيلين مختلفين وهما صلاح مصباح وآية دغنوج .حيث أدى الفنان صلاح مصباح أغاني الراحل علي الرياحي "لاشفتك مرة لاريتك" و "يا بوسعيد" ليختم بأغنيتيه" انت كذبة " و "عين من عينيا".في حين كرمت آية دغنوج الفنانة صليحة بآدائها لأغنيتي " خيل سالم" و "خموري" قبل أن تختم بالأغنية التراثية " ناقوز تكلم ".و تولى منشطي السهرة أميمة العياري والفنان محمد الجبالي تقديم المشاركين في مسابقة الأغنية الوترية، حيث قدم رؤوف عبد الله اغنية " ظنيت نسيت" للشاعر المولدي حسين من تلحين خالد سلامة و توزيع محمد الرواتبي و غنى الثنائي أسامة النابلي و مريم بن عثمان "نغني" للشاعرة سيرين الشكيلي و من تلحين و توزيع محمد علي كمون، في حين أدى أمير الخماسي أغنية "تعبت" للشاعر يسر الحمزاوي و من تلحين غانم بوسليمي و توزيع مروان الزايدي.وقدمت نهلة الشعباني اغنية "محتاجة ليك" للشاعر بشير اللقاني من تلحين و توزيع محسن الماطري وأدى حمزة الفضلاوي اغنية "ما ننساش الي حبوني" للشاعر و الملحن عبد الرحيم القريشي و من توزيع أسامة المهيدي.