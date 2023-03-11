ريال مدريد يفوز 3-1 على إسبانيول قبل أسبوع حاسم

تعافى ريال مدريد من تأخره بهدف وفاز 3-1 على إسبانيول في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم، ليعود إلى طريق الانتصارات قبل أسبوع حاسم سيلعب خلاله ضد ليفربول ثم برشلونة.

وحافظ ريال صاحب المركز الثاني، الذي سجل بواسطة فينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو وماركو أسينسيو، على آماله الضعيفة في المنافسة بالبطولة بعدما أصبح رصيده 56 نقطة وبفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يلعب في ضيافة أتليتيك بيلباو غدا الأحد.



وافتتح إسبانيول، الذي بقي في المركز 13، التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق خوسيلو بتسديدة قوية في الزاوية العليا للحارس تيبو كورتوا، بعد تمريرة عرضية من روبن سانشيز.

وسيلعب ريال على أرضه أمام ليفربول في إياب دور السادس عشر لرابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعدما فاز ذهابا 5-2، ثم سيواجه برشلونة في البطولة يوم الأحد التالي.



