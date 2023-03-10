بطولة الرابطة الاولى(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة االمحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي 17 و 18 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهراعلى النحو الاتي :



الجمعة 17 مارس 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-النادي الافريقي



السبت 18 مارس 2023

ملعب باجة

الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان



ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي



