بطولة الرابطة الاولى(مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثانية لمنافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة االمحترفة الاولى لكرة القدم و التي ستدور يومي 17 و 18 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهراعلى النحو الاتي :
الجمعة 17 مارس 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-النادي الافريقي
السبت 18 مارس 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-النجم الساحلي
الجمعة 17 مارس 2023
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي-النادي الافريقي
السبت 18 مارس 2023
ملعب باجة
الاولمبي الباجي-اتحاد بن قردان
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-النجم الساحلي
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