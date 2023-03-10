مجلس الاعمال التونسي الافريقي يوقع اتفاقية شراكة مع "بيزنس فرانس" لدعم التعاون الثلاثي

أبرم مجلس الأعمال التونسي الافريقي اتفاقية شراكة جديدة مع ''بيزنس فرانس" (وكالة حكومية) تهدف الى تطوير علاقات التعاون الثلاثي بين تونس وفرنسا وافريقيا لا سيما نحو افريقيا جنوب الصحراء وجذب المستثمرين الفرنسيين.



كما ترمي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر ''بيزنس فرونس'' بباريس، الى دعم الشركات الفرنسية المتواجدة في تونس والتي يتجاوز عددها 1000 شركة، وكذلك تلك المتمركزة في افريقيا اضافة الى تنظيم بعثات اقتصادية مشتركة وتظاهرات اقتصادية سواء في تونس او في فرنسا او في افريقيا، وفق بيانات نشرها المجلس .



وتم التوقيع اتفاقية الشراكة على هامش ندوة انتظمت في باريس بعنوان "الحد من الانبعاثات الكربونية وانتقال الطاقة بين فرنسا وتونس"، وفق ما أورده مجلس الاعمال التونسي الافريقي الذي كشف، ايضا، عن تنظيم تظاهرة تونسية فرنسية، في نطاق شراكة المجلس و"بيزنس فرانس"، على هامش الدورة السادسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا" "فيتا2023"، حول الانتقال الطاقي الذي ينعقد يومي 3 و4 ماي 2023 بتونس



يشار الى ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي (غير حكومي)، يعمل على تحقيق التقارب بين الدول الافريقية وتطوير التعاون جنوب/جنوب علاوة على تحسين تموقع تونس في السوق الافريقية وتقديم مقترحات لتيسير الاستثمار في القارة السمراء.



وتعتبر "بيزنس فرونس" وكالة حكومية تعمل على دعم الاقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية فضلا عن دعم الشراكات الفرنسية المصدرة واستقطاب الاستثمارات الدولية في فرنسا.



