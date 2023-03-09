القصرين: دخول قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالقصرين حيّز الاستغلال الفعلي

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 17:41 قراءة: 0 د, 50 ث
      
دخل قسم الإستعجالي الجديد بالمستشفى الجهوي بالقصرين، اليوم الخميس، حيّز الإستغلال الفعلي، وهو ما سيمكن من توفير خدمات صحية ذات جودة عالية باعتباره قسم يستجيب لمواصفات الأقسام الجامعية، باحتوائه على 6 أسرة للانعاش، و12 سرير مراقبة، و6 قاعات لفحص المرضى، وقاعات للجبر، إضافة الى مرافق صحية أخرى، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني في تصريح إعلامي، ، اليوم الخميس، أنّ هذا القسم يأتي ضمن 5 أقسام جديدة أخرى ستدخل قريبا حيز الإستغلال الفعلي، وهي كل من قسم الإنعاش والتخدير ( 1 سريرا) ، وقسم المجاري البولية (22 سريرا)، وقسم أمراض المعدّة والكبد ( 24 سريرا)، وقسم الأمراض الصدرية (23 سريرا)، وقسم الغدد والسكري (20 سريرا) والمقدرة تكلفتها الجملية بـ 15 مليون دينار، مشيرا إلى أن قسم الاستعجالي القديم سيتم استغلاله لادارة المستشفى وبعض الأقسام الأخرى.
يذكر أن قسم أمراض العيون الجديد، وهو قسم جامعي يحتوي على 22 سريرا، قد دخل منذ أكثر من ثلاثة أشهر حيز الإستغلال الفعلي، وتم تدعيمه بتجهيزات حديثة تناهز قيمتها 500 ألف دينار لاجراء عمليات جراحية متقدمة مثل زرع القرنية.

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