سعيّد: 'عدد غير قليل تسلّل إلى مؤسسات الدولة لتعطيل سيرها الطبيعي والبعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب'

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 17:55 قراءة: 0 د, 41 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 6 مارس 2023 بقصر قرطاج، ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وتم خلال هذا اللقاء تناول جدول أعمال مجلس الوزراء القادم إلى جانب الوضع العام في البلاد.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده أن الواجب المقدّس يقتضي من الجميع اليوم الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعلى أن تعمل هذه المؤسسات وفق القانون لأن عددا غير قليل تسلّل إليها بهدف تعطيل السير الطبيعي لها، فضلا عن أن البعض الآخر لا يعمل بالحياد المطلوب في حين أن أهمّ مبدأ يقوم عليه تسيير المرافق العمومية هو الحياد لا الانتماء السياسي ولا أي شكل من أشكال الانتماءات.

كما تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وعلى ضرورة أن يعمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة التي لن تتحقق إلا على قاعدة العدل الاجتماعي.


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