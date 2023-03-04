حقق الترجي الرياضي الجرجيسي فوزا ثمينا اليوم في ملعب 2 مارس بصفاقس 2-1 على حساب الملعب الصفاقسي في اطار الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) وهو الفوز الثاني للترجي الجرجيسي على مضيفه في سباق البطولة بعد ان سبق ان هزمه ذهابا ايضا في جرجيس مقابل فوز الملعب الصفاقسي في سباق كاس تونس (نسحة الهادي شاكر) حيث حكم على الترجي الجرجيسي حامل لقب الكاس عام 2005 بالخروج مبكرا من تصفيات مسابقة الكاس .



ويدين الترجي الجرجيسي في فوزه اليوم خارج الديار للاعبه المنتدب الجديد في ال"مركاتو الشتوي" يسري الضيفلاوي صاحب الهدفين في د20 و 34 د بينما سجل للملعب الرياضي الصفاقسي هدفه الوحيد بلال ساسي في الدقيقة 38 لاعبه



وتوفق الترجي الجرجيسي الثالث في الترتيب برصيد 22 نقطة بفضل انتصاره اليوم في تقليص الفارق عن صاحبي المركزين الاول قوافل قفصة ( 29 نقطة) والثاني نادي حمام الانف ( 28 ) اللذين تعادلا سلبا في قمة الجولة اليوم بملعب حمام الانف في اختبار نجح ابناء قفصة في تجاوزه وكسبوا نقطة محافظين على الصدارة.

ويبدو ان المناسة على الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى في المجموعة الثانية قد انحصرت بين الثلاثي المتصدر حاليا باعتبار الترجي الجرجيسي وذلك رغم اسبقية كل من قوافل قفصة ونادي حمام الانف .



ومن جهة اخرى تجمد رصيد فريق القلعة الرياضية الرابع في الترتيب عند 18 نقطة بعد هزيمته اليوم امام جاره سبورتنغ المكنين في الملعب البلدي بالمكنين بهدفين لصفر سجلهما علاء بن رمضان د31 واشرف الشيحي د43ذ



وانتهت مقابلة ملعب بن عروس بين نادي سبورتينغ بن عروس و الشبيبة الرياضية بالعمران بنتيجة صفر-صفر . وعاد فريق شبيبة العمران من رحلته القصيرة الى جنوب العاصمة بنقطة

ليرتفع رصيده الى 16 في المركز الخامس بينما يحتل سبورتينغ بن عروس المركز التاسع ب 12 نقطة.



وعاد الملعب القابسي بفوز معنوي ثمين من مباراته مع مضيفه مكارم المهدية في ملعب أحمد خواجة بالمهدية - وسجل للملعب القابسي عيادي موسى د3

ورفع الملعب القابسي رصيده من النقاط الى 15 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد اصحاب الارض عند 13 نقطة في المرتبة الثامنة.

ومن جهتها كسبت جمعية جربة فوزا معنويا هاما على ملعبها على حساب الهلال الرياضي بمساكن 2-1

وتحتل الجمعية المركز 12 الاخير ب9 نقاط بينما تجمد رصيد الضيوف عند 14 نقطة في المركز السابع .

وسجل هدفي الجمعية ادم المدب د38 و91د بينما جاء الهدف الوحيد للهلال من خطا سيف الحمروين ضد مرماه د24





الترتيب

1-قوافل قفصة 29 12

2-نادي حمام الانف 28 12

3-الترجي الجرجيسي 22 12

4-القلعة الرياضية 18 12

5-شبيبة العمران 16 12

6-الملعب القابسي 15 12

7-هلال مساكن 14 12

8-مكارم المهدية 13 12

9-سبورتينغ بن عروس 12 12

--الملعب الصفاقسي 12 12

11-سبورتينغ المكنين 10 12

12-جمعية جربة 9 12







