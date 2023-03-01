خريف 2022 الأكثر جفافا والأشد حرارة

كان خريف 2022 الأكثر جفافا على الإطلاق منذ سنة 1950 في تونس بعد بلوغ مجموع كميّات الأمطار الموسمية (باعتماد 27 محطّة رئيسة) مستوى 1557 مليمترا أي ما يعادل 50 بالمائة فقط من معدل الموسمي المرجعي باعتماد المحطّات ذاتها.



وسجلت هذه المحطّات عجزا باستثناء محطّتي باجة وجندوبة، وفق تقرير أصدره المعهد الوطني للرصد الجوّي، الإربعاء.



وأظهرت الخارطة المناخية لخريف 2022، التّي تولّى المعهد نشرها أمس، الثلاثاء 28 فيفري 2023، أنّ معدل درجات الحرارة لخريف 2022 كانت أعلى بكثير من المعدلات العادية والمعدل الوطني للمحطّات 27 الرئيسة (23،19 درجة) كما كان أعلى من المعدل المرجعي (1991 /2020) ب1،8 درجات ليتم تصنيف خريف 2022 ثاني خريف أشد حرارة بعد خريف 2014. وقد تمّ تسجيل زيادة قياسية في معدلات الحرارة بالنسبة لخريف سنة 2014 بفارق بلغت نسبته 1،9 درجات مقارنة بالمعدلات الموسمية العادية.

وتراوحت معدلات درجات الحرارة للخريف المنقضي ما بين 19،1 درجة بتالة و25،6 درجات بتوزر مع فارق تراوح بين 0،8 درجات بطبرقة و2،8 درجة بتالة، مقارنة بالمعدلات المرجعية.



