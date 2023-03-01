وزير الخارجية يؤكد من جنيف التزام تونس الدائم باحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عمار يوم الثلاثاء، التزام تونس الدائم باحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، مجددا دعوتها الى مزيد من التضامن في مكافحة الهجرة غير النظامية.



وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، فضلا عن التصدّي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، وذلك خلال لقاء جمعه بالمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة انطونيو فيتورينو في اطار زيارة عمل يؤديها الى جنيف (سويسرا)، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة نشرته ليلة الثلاثاء.



وأشار وزير الخارجية ايضا إلى أن تونس ما فتئَت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة، وقائم على احترام حقوق الإنسان، ويجمع بين اعتبارات التنمية والأمن والعدالة الاجتماعية.



ومثّل الاجتماع فرصة تطرق فيها الجانبان للتعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وسُبُل تطويره وتعزيزه في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.



من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة استعداد المنظمة لدعم تونس في مجال اختصاصها.



وكان لوزير الخارجية قبل أيام لقاء بسفراء دول افريقية معتمدين في تونس، اكد لهم خلاله "التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية من دون وصم أو تعميم"، وذلك على خلفية تصريحات لرئيس الدولة حول وضعيات مهاجرين غير نظاميين في تونس.



وحث الوزير أيضا المهاجرين النظاميين إلى إبلاغ السلطات التونسية بأي تجاوزات أو تهديدات ضدهم كما دعا جميع المهاجرين غير النظاميين إلى التقدم إلى السلطات وسفاراتهم أو قنصلياتهم، لتنظيم عودتهم كجزء من حماية جميع حقوقهم، حسب ما جاء في بلاغ نشرته الوزارة قبل ايام على صفحتها الرسمية.



