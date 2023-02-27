اسدل الستار مؤخرا بتونس العاصمة على المسابقة الوطنية لبرنامج "انا ابدع" الذي انتظم تحت شعار "تنمية روح المبادرة والابداع لدى الاطفال "ببادرة من شركة "فيفو انرجي تونس" وبالتعاون مع وزارة التربية ،حيث آلت الجائزة الاولى لمشروع فريق تلاميذ المدرسة الابتدائية ببرج العامري، ولاية منوبة



ومنحت لجنة التحكيم الجائزة الثانية لمدرسة سيدي مسعود (ولاية المهدية)، بينما الت الجائزة الثالثة لفريق تلاميذ المدرسة الابتدائية الطيب المهيري بالسيار، مكثر (ولاية سليانة)، باعتبار ما افصحت عنه المبادرات المقدمة في شكل مشاريع ناشئة من مهارات وافكار ابداعية تستجيب للمتغيرات المجتمعية والاقتصادية الطارئة

واكدت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، نادية العياري اهمية اطلاق هذه المشاريع الرائدة بين الوزارة وشركة فيفو انرجي منذ 10سنوات، بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ، وبالتالي تنشيط الحياة المدرسية وتطويرها

واضافت ان اطلاق المبادرات التربوية والعلمية والتكنولوجية بالفضاء المدرسي وبعث النوادي التربوية وتنفيذ المشاريع والبرامج المتعلقة بالطفل ، على غرار برنامج "بادر" و"انا ابدع" من شانه ان يدعم مهام المؤسسات التربوية الى جانب التحصيل العلمي

كما اشارت نادية العياري الى ان الغاية تظل بالاساس تنمية روح المبادرة والابداع والابتكار وتطوير المهارات لدى الطفل ، وذلك في اطار عمل وزارة التربية على تطوير برامج المرحلة الابتدائية منذ مطلع السنة الفارطة، بهدف رسم ملامح العملية التربوية المستندة الى المستجدات التكنولوجية والسياقات المعرفية والتعليمية الراهنة في المدرسة العمومية

وشددت على ضرورة ان تصنع المدرسة ،كفضاء تربوي، من التلميذ او الطفل مواطنا فاعلا في المستقبل ، وذلك بتربيته على روح المبادرة وتثقيفه على اساس الانتماء للوطن والعمل على ازدهاره وتحقيق تطلعاتهم المنشودة، قائلة ان الطفل الذي نريد هو الذي يبادر ويسعى الى اكتساب المهارات الحياتية التي تبني المجتمع

وعن النوادي التربوية والعلمية الموجودة بالفضاءات المدرسية (6000 ناد في كامل تراب الجمهورية)، قالت المديرة العامة ان عددها يبقى غير كاف، لافتة الى ضرورة بعث المزيد من النوادي المتعلقة بتنمية المهارات العلمية والحياتية بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل بناء العقل السليم، وبالتالي المجتمع المتقدم والمتحضر

من جانبه،قال المدير العام لشركة فيفو انرجي، محمد بوقريبة ان مشروع "انا ابدع" يندرج في اطار المسؤولية المجتمعية ل"فيفو انرجي" بالشراكة مع وزارة التربية ، مسلطا الضوء على البرامج التي تم تنفيذها والمتمثلة في برنامج "سلامتي على الطريق" و" الف كلمة وكلمة" و" نوفرو قطرة باش نبنيوغدوة " و"بادر" و"انا ابدع"

ولاحظ في هذا السياق شمولية برنامج "انا ابدع" من حيث تنوع واهمية المشاريع المتقدم بها ، مؤكدا مشاركة قرابة 100 مدرسة ابتدائية في كامل الجمهورية التونسية واكثر من 400 فريق عمل سعوا الى طرح مشاريع تعتمد تقنيات مستجدة بخصوص ابداع الفكرة ثم تنفيذها



