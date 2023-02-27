النادي الافريقي - المصادقة على استمرار الهيئة التسييرية الى غاية نهاية الموسم الجاري

اعلن النادي الافريقي اليوم الاثنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تقرر على اثر الاجتماع الذي عقدته هيئة حكماء النادي برئيس الهيئة التسييرية الحالية يوسف العلمي المصادقة النهائية على إستمرار عمل هذه الهيئة رئيسا وأعضاء إلى حين نهاية الموسم الرياضي 2022-2023.



واضاف البلاغ ان هذا القرار ياتي على خلفية عدم ورود ترشيحات رسمية طيلة فترتين متتاليتين لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي ونظرا لحساسية الفترة الرياضية الحالية وأثرها المباشر على نتائج جميع إختصاصات.

يذكر ان هيئة يوسف العلمي التي كانت مدتها النيابية تنتهي في جوان القادم قدمت استقالة جماعية خلال شهر نوفمبر الماضي اثر فشل النادي الافريقي في بلوغ دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد الخسارة على ملعب حمادي العقربي برادس امام يانغ افريكانز التنزاني بهدف دون رد.

يذكر ان النادي الافريقي كان قد تاهل امس الاحد الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم، نسخة الهادي شاكر. كما ضمن الفريق تاهله الى مرحلة التتويج المقرر انطلاقها يوم الاربعاء القادم حيث سيلاقي في الجولة الافتتاحية الاولمبي الباجي.



