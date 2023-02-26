بوعسكر: سنبحث قريبا السيناريوهات الممكنة لاجراء الانتخابات البلدية

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح اعلامي عقب ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء يوم السبت، خصصت للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2023، بأن مجلس الهيئة سيبحث قريبا "السيناريوهات الممكنة لإجراء الانتخابات البلدية"، والتي ستكون الثانية من نوعها بعد تلك التي أقيمت سنة 2018.وأضاف بوعسكر، أن الانتخابات البلدية اصبحت دورية ولها آجال، وهي تنتظم وفق القانون خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من المدة النيابية البلدية، قائلا "قد تكون الآجال الخاصة بذلك الموعد الانتخابي من 15 جوان الى بداية جويلية القادم، لكن ذلك يبقى أمرا نظريا إلى حين إلتئام مجلس الهيئة قريبا بعد فراغه من الاستحقاق التشريعي".وكانت الانتخابات البلدية الاخيرة قد انتظمت في تونس يوم 6 ماي 2018 وشملت 350 بلدية، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة، وصوت فيها الامنيون والعسكريون قبل ذلك الموعد بأسبوع، بالاعتماد على نظام القائمات.