أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية مساء اليوم السبت، خصصت للاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لاعضاء مجلس نوب الشعب 2023، عن حدوث تغيير بالدائرتين الانتخابيتين سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت، وساقية الدائر من ولاية صفاقس، إثر صدور نتائج الطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية.وأفاد بوعسكر، بأنّه بعد الاطلاع على قرار المحكمة الادارية المتعلق بالغاء قرار الهيئة وتعديل نتائج الدور الثاني للانتخابات، تمّ التصريح بفوز الطاعن سامي التوجاني بالمقعد الوحيد سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت، بعد اقرار نتيجة التصويت التي تحصل عليها، وكذلك باعادة احتساب الأصوات التي تحصل عليها الطاعن طارق مهدي بدائرة ساقية الدائر من ولاية صفاقس والتصريح بفوزه بالمقعد الوحيد.وبيّن أنّ المترشح سامي التوجاني، تحصّل على 6548 صوتا اي بنسبة 09ر53 بالمائة أمام منافسه، وأنّ المترشح طارق مهدي تحصّل على 3321 صوتا اي بنسبة 63ر51 بالمائة أمام منافسته، ممّا يعني فوزهما بالمقعد الوحيد بالدائرتين اللتين ترشّحا عنها ، في حين تبقى النتائج المصرح بها بجميع الدوائر الاخرى دون تغيير، وفق قوله.وأكّد بوعسكر فوز 131 مترشحا عن 131 دائرة انتخابية، وانّ كلتا الدورتين الانتخابيتين أفضتا الى الاعلان عن فوز المترشحين الذين تمّ ذكرهم بصفة نهائية بمقاعد مجلس نواب الشعب.كما ذكّر بالمسار الانتخابي التشريعي، انطلاقا من التغييرات التي طرأت على القانون الانتخابي بموجب المرسوم 55 لسنة 2022 ،والتي من بينها خاصة اعتماد نظام الاقتراع على الافراد في دورتين لأوّل مرّة في تاريخ تونس، والتخفيض في عدد نواب الشعب من 217 إلى 161 نائبا، واعادة ترسيم الدوائر الانتخابية داخل وخارج تونس لتصبح 151 دائرة بالداخل و10 دوائر بالخارج .وأضاف أنّه من هذا المنطلق، قامت هيئة الانتخابات بتنظيم الدورة الأولى يوم 17 ديسمبر 2022 ، بعد الاعلان عن قبول 1055 مترشّحا فاز منهم 23 مترشحا منذ الدور الاول، وظلّ التنافس قائما بين 262 مترشحا في الدور الثاني بخصوص 131 دائرة انتخابية داخل تراب الجمهورية، فيما ظلت 7 دوائر انتخابية بالخارج شاغرة لعدم استجابة أي مترشح لشروط الترشح.وأوضح بوعسكر في هذا الصدد، أنّ عدد النواب الذين سيشكّلون النواة الأولى لمجلس نواب الشعب في حلته الجديدة، سيكون 154 نائبا في انتظار سدّ الشغورات بالدوائر الانتخابية السبعة المتبقية بالخارج تطبيقا للقانون الانتخابي، وهي دوائر كل من فرنسا 1 والدول العربية وافريقيا واسيا واستراليا والمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكيتين.يذكر أنّ الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات التشريعية انتظمت يوم 17 ديسمبر 2022 ، فيما انتظمت الدورة الثانية يوم 29 جانفي 2023.