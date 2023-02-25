اصدار بطاقتي ايداع في حق كل من جوهر بن مبارك وشيماء عيسى

اصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم السبت، بطاقاتي إيداع في حق كل من الناشط السياسي جوهر بن مبارك والناشطة الحقوقية شيماء عيسى، عضوي جبهة الخلاص الوطني، وفق ما اوردته المحامية، عضو هيئة الدفاع ايناس حراث على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وكان المحامي سمير ديلو ذكر في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المحاميين والسياسيين غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج سيمثلان اليوم السبت امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بحالة تقديم بعد ان تم ايقافهما مساء امس الجمعة.



واضاف انه تم اصدار اربع بطاقات ايداع في حق كل من رجل الاعمال كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.



يذكر ان الايام الاخيرة، شهدت ايقاف عدد من الشخصيات السياسية ورجال اعمال ونواب سابقين ومحامين، في ما يبدو انه في علاقة "بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة"





