تصفيات كأس العالم 2023 لكرة السلة - تونس - مصر اليوم بداية من الساعة السادسة مساء

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته لخوض المباراة الاولى مع نظيره المصري بمدينة الإسكندرية المصرية ضمن النافذة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2023.



وتستهل العناصر الوطنية مشوارها اليوم الجمعة في دورة من ثلاث مقابلات بملاقاة المنتخب المصري بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس .



وسيلاقي المنتخب الوطني لكرة السلة في مباراته الثانية في هذه "النافذة "منتخب السينغال يوم السبت انطلاقا من الثالثة والنصف بعد الزوال على أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد على الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت تونس



وقد أجرى المنتخب الوطني امس حصة تدريبية بقاعة نادي الاتحاد السكندري التي ستحتضن المقابلات، دامت تسعين دقيقة وركز خلالها الإطار الفني بقيادة الفرنسي التركي إيرمان كونتر على الجانب التكتيكي عبر وضع اللمسات الأخيرة على مختلف الخطط الهجومية والدفاعية.

وكان المنتخب التونسي اجرى تربصا في المنستير قبل السفر الى الاسكندرية

خاض خلاله مقابلتين وديتين فاز فيهما على منتخبي الاردن والجزائر.



