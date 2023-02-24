شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة دفع نسق انجاز محطة تحلية مياه البحر بقرقور بمعتمدية العقارب من ولاية صفاقس، في وقت لم تتجاور فيه نسبة تقدم الأشغال بهذه المحطة 33 بالمائة.



وتخطط الوزارة لدخول المحطة حيز الإستغلال قبل موفى سنة 2024 ، علما وان المشروع يندرج في اطار تدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى، حيث تبلغ طاقة الإنتاج النهائية للمحطة 200 ألف متر مكعب يوميا.



كما أكد بالعاتي، خلال زيارة غير معلنة الى ميناء الصيد البحري بصفاقس، على أهميّة تطبيق القانون للقضاء على ظاهرة الصيد العشوائي، لما لها من تداعيات سواء على التصدير أو على صورة تونس بالخارج.



ودعا خلال زيارته مركب الشّعال المتخصص في انتاج الزيتون، الى ضرورة مزيد حوكمة التّصرّف على مستوى المعدات ووضع رؤية واضحة وشاملة لتطوير مردوديّة الانتاج.



