وزير الفلاحة يؤكد ضرورة التسريع في انجاز محطة تحلية مياه البحر بقرقور لتكون جاهزة للاستغلال قبل موفي 2024

وزير الفلاحة يؤكد ضرورة التسريع في انجاز محطة تحلية مياه البحر بقرقور لتكون جاهزة للاستغلال قبل موفي 2024

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 14:37قراءة: 0 د, 39 ث
      
شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، على ضرورة دفع نسق انجاز محطة تحلية مياه البحر بقرقور بمعتمدية العقارب من ولاية صفاقس، في وقت لم تتجاور فيه نسبة تقدم الأشغال بهذه المحطة 33 بالمائة.

وتخطط الوزارة لدخول المحطة حيز الإستغلال قبل موفى سنة 2024 ، علما وان المشروع يندرج في اطار تدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى، حيث تبلغ طاقة الإنتاج النهائية للمحطة 200 ألف متر مكعب يوميا.

كما أكد بالعاتي، خلال زيارة غير معلنة الى ميناء الصيد البحري بصفاقس، على أهميّة تطبيق القانون للقضاء على ظاهرة الصيد العشوائي، لما لها من تداعيات سواء على التصدير أو على صورة تونس بالخارج.

ودعا خلال زيارته مركب الشّعال المتخصص في انتاج الزيتون، الى ضرورة مزيد حوكمة التّصرّف على مستوى المعدات ووضع رؤية واضحة وشاملة لتطوير مردوديّة الانتاج.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262227



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 24 فيفري 2023 | 4 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:10 15:40 12:40 06:57 05:31
Babnet
26°
Babnet26°Babnet% 27:الرطــوبة
تونــسBabnet13°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1322°-1318°-918°-713°-7
  • Avoirs en devises
    22287,9

  • (23 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33650 DT        1$ =3,13362 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fév)   1224,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   