البطولة المغربية. فوز الرجاء بقيادة منذر الكبير ..و مهدي النفطي ( الوداد) يفوز على لسعد الشابي( الحسني الجديدي)

فاز فريق الرجاء الرياضي البيضاوي على ضيفه إتحاد تواركة بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ، مساء يوم الاربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء ،في اطار الجولة ال17 من البطولة المغربية لكرة القدم.



وبعد أن أنهى الشوط الأول منهزما بهدف للاشيء ،تمكن فريق الرجاء الرياضي الذي يدربه لتونسي منذر الكبير من إنهاء المباراة لصالحه في الشوط الثاني بفوزه على اتحاد تواركة بهدفين لواحد .

ويحتل الرجاء الرياضي المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 17 مباراة.

ومن جهته عاد فريق المدرب التونسي مهدي النفطي الوداد البيضاوي يوم الثلاثاء بفوز معنوي ثمين على حساب الدفاع الحسني الجديدي الذي يدربه التونسي لسعد جردة الشابي .وسيخفف فوز الوداد من الضغط المسلط على المدرب النفطي الذي اصبح موضوع انتقاد عدد من احباء الفريق

وفي حواره الفني والتكتيكي مع مواطنه لسعد جردة الشابي كسب مهدي النفطى فوزا جعل الوداد يحافظ على مركزه الثاني في البطولة المغربية برصيد 35 نقطة بفارق هدفين عن المصدر الجيش الملكي (37 نقطة).

ومن جهته يحتل فريق الدفاع الحسني الجديدي المركز العاشر ب21 نقطة من 17 مقابلة.

وفي مايلي النتائج الكاملة للجولة ال17 من البطولة المغربية



- السبت 18 فيفري..

أولمبيك خريبكة ـ حسنية أكادير 2-0

الفتح الرياضي ـ الشباب الرياضي السالمي 2-0



- الثلاثاء 21 فيفري.

المغرب الفاسي ـ أولمبيك آسفي 1-1

اتحاد طنجة ـ المغرب التطواني 2-0

الدفاع الحسني الجديدي ـ الوداد الرياضي 0-1

مولودية وجدة ـ شباب المحمدية 0-0



- الأربعاء 22 فيفري..



الرجاء الرياضي ـ إتحاد تواركة 2-1

نهضة بركان ـ الجيش الملكي 1-4



الترتيب





1- الجيش الملكي...............37 نقطة

2- الوداد الرياضي ...............35

3-الفتح الرياضي................ 33

4- الرجاء الرياضي ..............30

5-أولمبيك آسفي...............28

6-نهضة بركان ..................26

7-إتحاد تواركة..................25

8-الشباب الرياضي السالمي..24

9- المغرب الفاسي............23

10- الدفاع الحسني الجديدي.....21

11- شباب المحمدية............20

12- المغرب التطواني..........17

13- مولودية وجدة.............14

--حسنية أكادير ...............14

15- أولمبيك خريبكة..........11

16- إتحاد طنجة...............5



