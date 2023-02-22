دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات الفتيات تحت 20 عاما - المنتخب التونسي يستهل مشاركته بملاقاة نظيره المصري

يلاقي المنتخب التونسي في الجولة الاولى لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات الفتيات تحت 20 عاما المقررة بتونس من 13 الى 18 مارس القادم نظيره المصري يوم 14 مارس وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للاتحاد اليوم الاربعاء على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.



وعلى ضوء عملية القرعة التي جرت اليوم الاربعاء عبر تطبيقة "زووم" بمواكبة عن بعد من ممثلي مختلف الاتحادات الوطنية الاعضاء والمنتخبات المشاركة، يواجه المنتخب التونسي في الجولة الثانية نظيره المغربي يوم 16 مارس على ان يختتم مشاركته بالتباري مع منتخب الجزائر يوم 18 من نفس الشهر.



وستقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات ايام 14 و16 و18 مارس 2023 بواقع مباراتين في كل جولة على ان ينعقد الاجتماع الفني يوم 13 مارس.



وفي ما يلي جدول مباريات الدورة حسب النتائج التي اسفرت عنها عملية القرعة :

الجولة الاولى (14 مارس 2023)

تونس – مصر

المغرب – الجزائر

الجولة الثانية (16 مارس 2023)

المغرب – تونس

الجزائر – مصر

الجولة الثالثة (18 مارس 2023)

مصر – المغرب

تونس – الجزائر



