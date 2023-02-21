تونس تحتضن من 26 فيفري الى 4 مارس سباق رالي "باندا ديزرت"

تحتضن تونس من 26 فيفري الجاري إلى 4 مارس القادم النسخة الأولى من سباق رالي "باندا ديزرت" الذي يقام تحت إشراف الجامعة التونسية للسيارات.

وافاد العربي بن عبد الله ممثل الرالي في تونس خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الجامعة بحضور ممثلين عن الوزارات المتداخلة ان عدد السيارات المشاركة في هذا الرالي سيكون في حدود 17 سيارة مبينا ان وصول المتسابقين الى تونس مبرمج يوم 26 فيفري الجاري بميناء حلق الوادي حيث سيكون التجمع والتوجه الى مدينة سبيطلة التي ستكون المنطلق نحو مختلف المراحل.



واضاف ان المتسابقين سيكونون جميعهم من ذوي الجنسية الايطالية معربا عن الاعتقاد ان مثل هذه التظاهرات الرياضية من شانها ان تساهم في مزيد الترويج لصورة تونس كوجهة سياحية متميزة.



وبخصوص برنامج هذا السباق، اوضح العربي بن عبد الله ان المرحلة الاولى ستربط يوم 27 فيفري بين سبيطلة وتوزر على ان تكون متبوعة بالمرحلة الثانية يوم 28 فيفري التي ستنقل المتسابقين من توزر الى دوز. اما المرحلة الثالثة المقررة يوم غرة مارس فستدور منافساتها بمدينة دوز قبل ان تقود المرحلة الرابعة المتسابقين من دوز الى مركز التخييم ليعودوا بعدها مجددا في المرحلة الخامسة الى دوز في حين سيكون مسك الختام بمرحلة دوز/الحمامات يوم 4 مارس.



وتابع ان اللجنة المنظمة اتخذت بالتعاون مع جميع الاطراف المتدخلة كافة التدابير الضرورية لتامين سلامة المشاركين من خلال توفير بالخصوص المرافقة الطبية والتنسيق مع مختلف المستشفيات الجهوية.



