مباراة ودية - تعادل اتحاد تطاوين مع الترجي الجرجيسي 1-1

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 17:47قراءة: 0 د, 42 ث
      
تعادل اتحاد تطاوين مع الترجي الجرجيسي بنتيجة 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الثلاثاء بملعب نجيب الخطاب بتطاوين.
وبادر اتحاد تطاوين بافتتاح التسجيل عن طريق احمد الحاضري قبل ان يدرك الترجي الجرجيسي التعادل عبر يونس راشد.
وتندرج المباراة في اطار استعدادات اتحاد تطاوين لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى حيث سيدخل بداية من يوم الخميس القادم في تربص تحضيري بمدينة سوسة قبل مقابلته الافتتاحية امام الاتحاد المنستيري على ملعب نجيب الخطاب غرة مارس القادم.
وفي المقابل، يستعد الترجي الجرجيسي لبداية مرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الثانية المقررة يوم 8 مارس المقبل بعد ان كان انهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة على بعد 9 نقاط من المتصدر قوافل قفصة و8 نقاط من صاحب المركز الثاني نادي حمام الانف.
ويصعد صاحب المركز الاول في كل مجموعة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

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