كاس افريقيا للامم للاواسط - بداية متعثر للمنتخب التونسي بخسارته امام نظيره الغامبي 1-صفر

كاس افريقيا للامم للاواسط - بداية متعثر للمنتخب التونسي بخسارته امام نظيره الغامبي 1-صفر

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 17:30قراءة: 0 د, 36 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للاواسط امام نظيره الغامبي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء بمدينة الاسكندرية لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم (اقل من 20 عاما) المقامة بمصر الى غاية 11 مارس المقبل.
وحسم المنتخب الغامبي نتيجة المباراة بفضل هدف الاجي سين في الدقيقة 84.
وفي اطار المجموعة ذاتها، يواجه لاحقا المنتخب الزامبي نظيره البينيني بداية من الساعة السادسة مساء بمدينة الاسكندرية.
وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية منتخب البينين يوم 24 فيفري على أن يختتم سلسلة مقابلاته في الدور الاول يوم 27 من نفس الشهر امام منتخب زامبيا.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل صاحبي مركز ثالث.

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