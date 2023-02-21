دوري نجوم قطر - يوسف المساكني هداف مجددا مع العربي امام المرخية

دوري نجوم قطر - يوسف المساكني هداف مجددا مع العربي امام المرخية

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 17:16قراءة: 0 د, 36 ث
      
احرز لاعب وسط الدولي التونسي يوسف المساكني الهدف الثاني لفريقه العربي في الفوز خارج القواعد على المرخية 2-صفر اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة عشرة لدوري نجوم قطر لكرة القدم.
وبعد ان بادر سهيل علي رامي بافتتاح التسجيل في الدقيقة 67 تمكن يوسف المساكني من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء.
وعزز العربي موقعه في المركز الثاني برصيد 31 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف الدحيل المتصدر الذي لعب مقابلة اقل.


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