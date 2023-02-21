سيدي بوزيد : حجز حوالي 13 طنا من الأمونيتر و11 طنا من أمونيا الفسفاط و144 علبة حليب مدعم نصف دسم

تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بسيدي بوزيد، بالاشتراك مع أعوان الحرس البلدي التابعين لمنطقة الرقاب، من حجز حوالي 13 طنا من مادة الأمونيتر، وحوالي 11 طنا من مادة أمونيا الفسفاط، بمخزن عشوائي تابع لمعصرة زيتون، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتصدي للإحتكار والمضاربة والممارسات المخلة بشفافية المعاملات التجارية، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح ل (وات).



وأفاد عبادة، بأنه تم تحرير محضر بحث في الغرض ضد المخالف، من أجل عدم إحترام التراتيب القانونية المتعلقة بمسك مواد خطرة تخضع لشروط بيع وترويج خاصة، في إنتظار إستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإستصفاء قيمة المحجوز لفائدة الخزينة العامة للدولة.



وأضاف انه في إطار الحرص على تزويد السوق بجميع المواد الإستهلاكية، والحد من ظواهر البيع المشروط وإحتكار البضائع وإخفائها، حجز أعوان المراقبة الإقتصادية 144 علبة من الحليب المدعم نصف دسم لدى تاجر تفصيل للمواد الغذائية، تعمد إخفاءها خلف صناديق بلاستيكية، وعدم تزويد حرفائه بهذه المادة، مبينا أنه تم حجز البضاعة وتحرير محضر بحث في الغرض، مع إستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع المحجوز وإستصفاء قيمته لفائدة الخزينة العامة للدولة.



