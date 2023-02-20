قفصة: عدد من الاساتذة والقيمين ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات التربوية بالجهة

نفذ عدد من الاساتذة والقيمين بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بقفصة المدينة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية سبقها ايقاف لسير الدروس بساعتين (من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار) وذلك للمطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات التربوية



وافاد الكاتب العام الجهوي للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية بقفصة طارق قمامدية ، أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت للتنديد بالاعتداء اللفظي الذي تعرض له مدير المعهد الثانوي الحسين بوزيان، والقيمين، من قبل غرباء عن المؤسسة التربوية، إضافة إلى الاعتداء على أحد التلاميذ بالعنف المادي، الجمعة الماضي.



واضاف قمامدية في تصريح ل"وات" ، أن قرار ايقاف سير الدروس لمدة ساعتين وتنفيذ الوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية اتخذ من قبل الفرع الجهوي للفرع الجامعي للتعليم الثانوي والتربية البدنية والنقابة الأساسية للقيمين بقفصة، باعتبار ان ماحدث يعد "مهزلة" وفق تعبيره، وانتهاك لحرمة المؤسسة التربوية، خاصة وان مناوشات جدت بين هؤلاء الغرباء داخل المعهد، وطالب السلط الجهوية ووزارة التربية بالتدخل وتامين المؤسسات التربوية بالجهة وحماية التلاميذ ووقف نزيف العنف المادي واللامادي الذي يتعرض له العاملون بالمؤسسات التربوية.



