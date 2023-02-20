بنزرت: استرجاع عقار دولي بمساحة 5 هكتارات مخصص لانجاز ملعب بلدي باوتيك بكلفة مالية تناهز 1.7 مليون دينار

بنزرت: استرجاع عقار دولي بمساحة 5 هكتارات مخصص لانجاز ملعب بلدي باوتيك بكلفة مالية تناهز 1.7 مليون دينار

صورة توضيحية
Publié le Lundi 20 Février 2023 - 14:16 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تولت اللجنة الجهوية المكلفة باسترجاع الاراضي الدولية المستولى عليها ، اليوم الاثنين، من استرجاع عقار دولي بمساحة 5 هكتارات بمنطقة اوتيك الجديدة بمعتمدية اوتيك، وفق تاكيد معتمد المنطقة رامي معمري.

وتولت مصالح المعتمدية والادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ودائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية والحرس الوطني، تنفيذ قرار اخلاء واسترجاع العقار، وهو عبارة عن ارض كانت مستغلة دون وجه حق قانوني من قبل احد الأشخاص، وسيخصص العقار لفائدة مصالح وزارة الرياضة وذلك لانجاز ملعب بلدي بالمنطقة بكلفة مالية تناهز 1.7 مليون دينار

يشار الى ان عملية تنفيذ القرار الصادر عن رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، تمت دون إشكاليات تذكر وبتفاعل إيجابي من قبل المستغل السابق .

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