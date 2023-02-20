أنس جابر تتراجع الى المركز الرابع في التصنيف العالمي لمحترفات التنس

تراجعت اللاعبة التونسية أنس جابر الى المركز الرابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.



وشهد التصنيف الجديد، في قائمة اللاعبات العشرة الأوليات، صعود الأمريكية جيسيكا بيغولا الى المركز الثالث على حساب أنس جابر، وذلك بعد بلوغها لنهائي بطولة الدوحة، من فئة 500 نقطة، و التي توّجت بها السبت الماضي المصنفة الأولى عالميا ايغا شفايتيك.



ومن المرجح أن تتراجع أنس جابر الى المركز الخامس في الأسبوع القادم، لفائدة الفرنسية كارولين غارسيا، بسبب قرار انسحابها من بطولة دبي للماسترز ( 1000 نقطة)، والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر الى غاية 25 فيفري الجاري، لدواعي صحية.

وكانت انطلاقة أنس جابر في موسم 2023 مخيبة، خصوصا بعد انسحابها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، التي توّجت بها لاحقا البيلاروسية آريانا سبالينكا، ما أثر بصفة مباشرة على ترتيبها العالمي.



وحققت أنس جابر في الموسم الماضي انجازا تاريخيا للتنس العربي والافريقي بصعودها للمركز الثاني عالميا والذي حافظت عليه على مدى 21 أسبوعا متتاليا بفضل نتائجها الباهرة، خصوصا باحرازها للقب بطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) وبطولة برلين (500 نقطة) وبلوغها لبطولة روما للماسترز (1000 نقطة)، وخوضها لنهائي بطولة ويمبلدون (غراند سلام) ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة (غراند سلام).



وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات:

البولونية ايغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 10900 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد6100 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5250 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الثالث برصيد 5111 نقاطة

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الخامس برصيد 4835 نقطة

الأمريكية كوكو غوف في المركز السادس برصيد 4091 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السابع برصيد 3800 نقطة

الروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3425 نقطة

السويسرية بليندا بنشيتش في المركز التاسع برصيد 3315 نقاط

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز العاشر برصيد 2860 نقطة









