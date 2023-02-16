سفيرة بولونيا بتونس تؤكد تنسيقها مع عدد من اصحاب المؤسسات البولونية لاستكشفاف السوق التونسية قريبا

أكدت سفيرة بولونيا بتونس جوستينا بورازينسكا أنها بصدد التنسيق مع عدد من أصحاب المؤسسات البولونية لزيارة تونس في الفترة القادمة قصد استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.



واستقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي،مساء الأربعاء 15 فيفري 2023 بمقر الوزارة، بورازينسكا التي تولت المنصب حديثا ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك.



وشكل اللقاء فرصة لاسترجاع السوق البولونية على مستوى تصدير الفسفاط والأسمدة التونسية إلى جانب تعزيز الشراكة في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقات المتجددة والصديقة للبيئة.



