سفيرة بولونيا بتونس تؤكد تنسيقها مع عدد من اصحاب المؤسسات البولونية لاستكشفاف السوق التونسية قريبا

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 07:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكدت سفيرة بولونيا بتونس جوستينا بورازينسكا أنها بصدد التنسيق مع عدد من أصحاب المؤسسات البولونية لزيارة تونس في الفترة القادمة قصد استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

واستقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي،مساء الأربعاء 15 فيفري 2023 بمقر الوزارة، بورازينسكا التي تولت المنصب حديثا ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع فايس بوك.

وشكل اللقاء فرصة لاسترجاع السوق البولونية على مستوى تصدير الفسفاط والأسمدة التونسية إلى جانب تعزيز الشراكة في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقات المتجددة والصديقة للبيئة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261747



En continu...

Toutes les news...
الخميس 16 فيفري 2023 | 25 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:02 15:34 12:40 07:07 05:40
Babnet
Babnet17° Babnet % 100 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-517°-818°-820°-919°-10
  • Avoirs en devises
    22252,7

  • (15 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33165 DT        1$ =3,10500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fév)   1227,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   