تولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تدشين عدد من المراكز المحلية للضمان الاجتماعي والتأمين عن المرض والتقاعد والحيطة الاجتماعية بمعتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد ، وفق ما أفادت الوزارة في بلاغ لها.



وأوضح الوزير، أن إحداث هذه المؤسسات يهدف الى تقريب الخدمات المسداة للمواطنين، مشيرا إلى أن تأمين خدمات الضمان الاجتماعي والحيطة والتقاعد والتأمين عن المرض في معتمدية الرقاب سيمكن من اختصار المسافة لسكان هذه المنطقة وسيجتنبون تكبد مشقّة السفر الى مقر الولاية التي توجد بها مقرات مماثلة على بعد 40 كم .



وتعهّد الزاهي، بأن تحرص مصالح الصناديق الاجتماعية على تقليص الآجال وبالسعي الى القضاء على البيروقراطية، مؤكدا، أهمية اسداء الخدمات في أقل الآجال الممكنة لفائدة الموطنين.



من جانبه، بيّن الرئيس المدير العام لصندوق الحيطة الاجتماعية والتقاعد توفيق كاترو،أنه تم تخصيص مكتب لكل مطالب التقاعد والحيطة، مشيرا الى أن الصندوق يتولى اسداء الخدمات لفائدة منظوري القطاع العام في حين يقوم صندوق الضمان الاجتماعي بتوفير الخدمات لمنخرطي القطاع الخاص.



وتوفّر المراكز الجديدة لصندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة امكانية تقديم مطالب القروض الاجتماعية ومطالب الانخراط للانتفاع بفوائد اجتماعية .



وسيمكّن المركز المحلي لصندوق التأمين عن المرض من قرار التكفل بالخدمات الاجتماعية واسترجاع المصاريف فضلا عن توفير الخدمات لمسدي الخدمات، وفق ما ذكره الرئيس المدير العام للصندوق للتأمين عن المرض كمال المدوري، ذاكرا أن للصندوق أكثر من 70 مركزا مماثلا في كافة الجهات.



وحضر موكب افتتاح هذه المؤسسات، والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي و المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي و الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال المدوري و الرئيس المدير العام لصندوق الحيطة الاجتماعية والتقاعد توفيق كاترو.





