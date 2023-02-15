بوعسكر: هيئة الإنتخابات مستعدّة لضبط الوسائل الكفيلة بتعميم المصطلحات ولغـة الإشارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

عبّر رئيس الهيئة العليا المستقلـة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أثناء لقائه اليوم الأربعاء بمقر الهيئة، وفدا عن جمعية إبصار لذوي الإعاقة البصرية، عن استعداد مجلس الهيئة لدعم علاقات التعاون والتنسيق مع الجمعية لمزيد التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق معها في ما يتعلق بضبط الوسائل الكفيلة بتعميم المصطلحات ولغـة الإشارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم دورات تكوينية مشتركة في المجالات ذات الصلة.



كما أشاد بوعسكر، وفق بلاغ أصدرته الهيئة، بمجهودات جمعية إبصار، "لاسيما في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقهم في المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة"، مبرزا حرص مجلس هيئة الإنتخابات على "ضمان أفضل الظروف لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل المسار الانتخابي وحقهم في التصويت والنفاذ بأيسر الطرق".



كما عبرّ عن استعداده التام لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإدراج مجمل الاقتراحات التي تم تقديمها أثناء اللقاء، صلب خطة عمل الهيئة في المواعيد الانتخابية القادمة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي، ضمن مقاربة حقوقية شاملة تراعي خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن حقهم في المشاركـة الفعلية والكاملة في العملية الانتخابية.



من جانبه استعرض رئيس جمعية إبصار لذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، تقرير الجمعية حول ملاحظة الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنـة 2022 في دورتيها الأولى والثانية وتقريرا يتعلق بملاحظة ترجمة لغة الإشارات أثناء حصص التعبير المباشر الخاصة بالدورة الثانية من هذه الانتخابات (جانفي 2023).



وتم كذلك أثناء اللقاء، الاستماع إلى تقييم رئيس الجمعية وأعضاء الوفد المرافق له، حول "مدى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الانتخابات واقتراحاتهم بخصوص الوسائل الكفيلة بضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم الدستوري في الانتخاب بكل حرية واستقلالية وفي أفضل الظروف ودعم علاقات التعاون مع الهيئة في كل المسائل التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة في المسارات الانتخابية القادمة".



