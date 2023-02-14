وزارة التجهيز تعكف على دراسة وانجاز 68 مشروعا لتشييد بنايات مدنية بقيمة اجمالية تقارب 959 مليون دينار

وزارة التجهيز تعكف على دراسة وانجاز 68 مشروعا لتشييد بنايات مدنية بقيمة اجمالية تقارب 959 مليون دينار

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 20:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشفت وزارة التجهيز عن وجود 37 مشروع متعلق بتشييد البنايات المدنية في طور اعداد الدراسات بكلفة اجمالية تناهز421 مليون دينار في حين يجري تنفيذ 31 مشروعا آخر بكلفة جملية تقارب 538 مليون دينار

وقدمت هذه البيانات خلال جلسة عمل عقدتها وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، بحضور المدير العام للبنايات المدنية مالك مشارك وعدد من هياكل الوزارة
وبينت الوزارة ان المشاريع تهم وزارات الداخلية والعدل والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية.
واستعرض المشاركون الصعوبات التي مازالت تعترض تقدم نسق تنفيذ عدد من هذه المشاريع خاصة منها الإشكاليات المتعلقة بالصفقات والإجراءات الإدارية ومناقشة كافة المقترحات لتجاوزها في أقرب الآجال.
وأوصت الزنزري في هذا الصدد بالمتابعة الدورية لتقدم هذه المشاريع والتنسيق المحكم لاستحثاث نسقها واستكمالها في أحسن الظروف وبادخال تقنيات البناء المستدام والاقتصاد في الطاقة والمياه بكافة المشاريع.

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