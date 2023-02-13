خيام التركي متهم بالتآمر على أمن الدولة بناء على تقارير أمنية (عضو هيئة الدفاع)

خيام التركي متهم بالتآمر على أمن الدولة بناء على تقارير أمنية (عضو هيئة الدفاع)

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 14:38 قراءة: 0 د, 58 ث
      
أفاد غازى الشواشي عضو هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي، بأن مساعدة وكيل الجمهوريّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أعلمته بأن منوبه الموقوف منذ ليلة السبت الماضي ، متهم ب"التآمر على أمن الدّولة".

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين ، أنّ عملية إيقاف خيّام التركي ، تمت بناء على تقارير أمنيّة ، وأنّ تحرّك النيابة العموميّة تمّ بناء على طلب من وزارة الدّاخليّة، وفق تعبيره.

كما أبرز أن مساعدة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، أعلمته بأنه بإمكانه لقاء منوبه غدا الثلاثاء، بعد مرور مهلة ال48 ساعة لاستنطاق المتهم دون حضور محاميه (حسب قانون مكافحة الإرهاب)، مشيرا الي أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اعتبر أنه احتفظ بموكّله يوم الأحد على السّاعة التاسعة صباحا.

وبيّن الشواشي أنّ منوّبه موقوف في هذه القضيّة مع 5 أشخاص آخرين وهم رجل الأعمال كمال اللّطيف والقيادي السّابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي و3 أشخاص آخرين لا علم له بأسمائهم، بالإضافة إلى الدّبلوماسي السابق المنصف عطيّة الذّي وقع إطلاق سراحه أمس الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية لم تصدر الى حد الآن ، وبصفة رسمية ، تفاصيل عن الإيقافات التى جرت يومي السبت والأحد ، في صفوف سياسيين وقضاة معزولين ونشطاء، وعن التهم المنسوبة إليهم.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261579

Rommen  (Tunisia)  |Lundi 13 Février 2023 à 15h 44m |           
غريبة توقف نهار الاحد و يروج أنه توقف فجر السبت
من مرقته تعرف عشاه



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