وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات و الروابط بين البلدين

وزير الخارجية ونظيره الاماراتي يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات و الروابط بين البلدين

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 08:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان .

وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ أن نبيل عمار والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكدا خلال الاتصال الهاتفي "على العلاقات العريقة والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".
وعبر الوزيران عن حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق في مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.
وقدم الوزير الاماراتي لنبيل عمار التهاني بمناسبة تعينه في منصبه الجديد، وتمنياته الأخوية بالنجاح والتوفيق في مهامه.

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