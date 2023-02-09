الفريق التونسي للإغاثة والانقاذ يتمكن من انتشال 3 جثث لضحايا الزلزال في تركيا

تمكن الفريق التونسي للإغاثة والانقاذ بمدينة اديامان التركية، من انتشال 03 جثث من تحت الأنقاض، لضحايا الزلزال، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية.



وأضاف المصدر نفسه أنه تم تحديد مكان جثة رابعة، ويتم العمل على انتشالها .



كما تم تركيز مركز عمليات لفريق الحماية المدنية للإنقاذ بمدينة حلب السورية.



تجدر الإشارة إلى أن تونس أرسلت فرقا من الحماية المدنية وطواقم طبية إلى تركيا وسوريا للمساعدة في جهود الانقاذ والإغاثة، جراء الزلزال العنيف الذى ضرب يوم 6 فيفرى البلدين وخلف آلاف الضحايا والجرحي.







