كأس العالم للأندية / ريال مدريد الإسباني يتأهل إلى المباراة النهائية وعلي معلول يسجل للاهلي

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 08:22 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه امس الأربعاء على الأهلي المصري 4ـ1 في الدور نصف النهائي من المسابقة المقامة بالمغرب.

وسجل أهداف الريال الحائز على لقب رابطة أبطال أوروبا للموسم 2022 كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة (42) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة (47) والبرازيلي رودريغو في الدقيقة (90 ز2) والإسباني سيرخيو أريباس في الدقيقة (90 ز8)، فيما احرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيدفي الدقيقة (65 من ركلة جزاء).

وسيواجه ريال مدريد في النهائي فريق الهلال السعودي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.


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