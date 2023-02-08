وزير الصحة يودع البعثة الطبية إلى سوريا

وزير الصحة يودع البعثة الطبية إلى سوريا

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 19:20 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أشرف وزير الصحة على المرابط صباح اليوم الأربعاء بالمطار العسكري بالعوينة على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى الجمهورية العربية السورية على متن طائرة عسكرية لدعم مجهودات الأطباء السوريين في مواجهة تداعيات الزلزال، كما شارك في هذا الموعد المدير العام للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو.

وتتكون هذه البعثة من أطباء متطوعين مختصين في الطب الإستعجالي وجراحة العظام واخصائي نفساني إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والإستعجالي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر.
وأكد الوزير بالمناسبة على دور مهنيي الصحة في القيام بمهامهم النبيلة في مثل هذه الظروف الإنسانية الراهنة التي تمر بها كل من تركيا وسوريا، مؤكدا على أن تونس ستظل في مقدمة الدول التي تحرص على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في ظروفها الصعبة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261344



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 فيفري 2023 | 17 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:54 15:28 12:40 07:16 05:48
Babnet
Babnet11° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-911°-911°-814°-915°-6
  • Avoirs en devises
    22308,7

  • (8 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33441 DT        1$ =3,09431 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 fev)   1008,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   