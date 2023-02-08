وزير الصحة يودع البعثة الطبية إلى سوريا

أشرف وزير الصحة على المرابط صباح اليوم الأربعاء بالمطار العسكري بالعوينة على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى الجمهورية العربية السورية على متن طائرة عسكرية لدعم مجهودات الأطباء السوريين في مواجهة تداعيات الزلزال، كما شارك في هذا الموعد المدير العام للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو.



وتتكون هذه البعثة من أطباء متطوعين مختصين في الطب الإستعجالي وجراحة العظام واخصائي نفساني إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والإستعجالي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر.

وأكد الوزير بالمناسبة على دور مهنيي الصحة في القيام بمهامهم النبيلة في مثل هذه الظروف الإنسانية الراهنة التي تمر بها كل من تركيا وسوريا، مؤكدا على أن تونس ستظل في مقدمة الدول التي تحرص على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في ظروفها الصعبة.







