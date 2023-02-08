المنستير: وقفة احتجاجية لأصحاب التاكسي الجماعي أمام مقر الولاية على خلفيّة جملة من المطالب

نفذت الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بالمنستير المنضوية التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بحلّ عدد من الإشكاليات التي يعاني منها أصحاب التاكسي الجماعي، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بالمنستير فتحي رابح الشريف.



وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحتجين يطالبون بتوسعة الدائرة عدد 4 وإضافة معتمديات زرمدين، وجمال، وبني حسان بولاية المنستير، مع ربط الصلة مع معتمديات بنبلبة وقصر هلال والساحلين بولاية المنستسير، حسب ما صدر في الرائد الرسمي في جوان 2020، وتخصيص محطات للتاكسي الجماعي، باعتبار عدم توفر أية محطة للتاكسي الجماعي على مستوى 31 بلدية في 13 معتمدية بولاية المنستير، مما يعرض سياراتهم إلى عدّة أضرار مادية.

وأشار إلى أن مهنيي القطاع اتصلوا بجميع رؤساء البلديات، ولم يجدوا استجابة من أي بلدية في الجهة لتخصيص محطة للتاكسي الجماعي، مندّدا بظاهرة خرق التاكسي الفردي للقانون واشتغاله بحساب المقعد مثل التاكسي الجماعي، وبوجود محطات للتاكسي الفردي في العديد من المفترقات بولاية المنستير، حسب قوله.

يشار إلى أنّ ولاية المنستير تعدّ 225 رخصة تاكسي جماعي، حسب ذات المصدر.



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