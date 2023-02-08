المنستير: وقفة احتجاجية لأصحاب التاكسي الجماعي أمام مقر الولاية على خلفيّة جملة من المطالب

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 19:07 قراءة: 0 د, 53 ث
      
نفذت الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بالمنستير المنضوية التابعة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بحلّ عدد من الإشكاليات التي يعاني منها أصحاب التاكسي الجماعي، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الجماعي بالمنستير فتحي رابح الشريف.

وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المحتجين يطالبون بتوسعة الدائرة عدد 4 وإضافة معتمديات زرمدين، وجمال، وبني حسان بولاية المنستير، مع ربط الصلة مع معتمديات بنبلبة وقصر هلال والساحلين بولاية المنستسير، حسب ما صدر في الرائد الرسمي في جوان 2020، وتخصيص محطات للتاكسي الجماعي، باعتبار عدم توفر أية محطة للتاكسي الجماعي على مستوى 31 بلدية في 13 معتمدية بولاية المنستير، مما يعرض سياراتهم إلى عدّة أضرار مادية.
وأشار إلى أن مهنيي القطاع اتصلوا بجميع رؤساء البلديات، ولم يجدوا استجابة من أي بلدية في الجهة لتخصيص محطة للتاكسي الجماعي، مندّدا بظاهرة خرق التاكسي الفردي للقانون واشتغاله بحساب المقعد مثل التاكسي الجماعي، وبوجود محطات للتاكسي الفردي في العديد من المفترقات بولاية المنستير، حسب قوله.
يشار إلى أنّ ولاية المنستير تعدّ 225 رخصة تاكسي جماعي، حسب ذات المصدر.

تم




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261341



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 فيفري 2023 | 17 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:54 15:28 12:40 07:16 05:48
Babnet
Babnet11° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-911°-911°-814°-915°-6
  • Avoirs en devises
    22308,7

  • (8 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33441 DT        1$ =3,09431 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 fev)   1008,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   