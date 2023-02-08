قابس: ادراج بلديتي الزارات ودخيلة توجان ضمن البلديات السياحية

تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 07 فيفري 2023 الأمر المتعلق باضافة بلديتي الزارات ودخيلة توجان الى قائمة البلديات السياحية التي نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 افريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.



وأصبحت ولاية قابس تضم اليوم 05 بلديات سياحية وهي بلديات مطماطة والحامة وشنني – النحال والزارات ودخيلة توجان وهي بلديات تشتمل جميعها على منتوج سياحي متميز جعلها قبلة للزوار من داخل البلاد وخارجها.



وتتميز منطقة مطماطة، بمساكنها الحفرية وقراها الأمازيغية وخاصة منها تمزرط وتاوجوت فيما تشتهر الحامة بمياهها الاستشفائية التي عرفت بها منذ القديم والتي ثبتت فاعليتها في معالجة العديد من الأمراض المزمنة.



أما بلدية شنني – النحال، فتتميز بجمالها الخلاب الذي تعكسه واحة شنني وموقع رأس الوادي الذي يعد من المحطات السياحية الهامة بالجهة، فيما تتميز بلدية الزارات بواحتها البحرية التي تعد اخر الواحات الساحلية بالجنوب وبشواطئها الرملية الجميلة.



وتشتمل بلدية دخيلة توجان تشتمل بدورها على العديد من المحطات السياحية المتميزة ومن بينها بالخصوص قرية توجان القديمة التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة بفضل جمالها الخلاب والتضاريس التي تتفرد بها.



