كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

سجّلت مصالح الرصد الجوّي نزول كميّات ضئيلة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد خلال الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح، الإثنين). في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.



//ولاية بنزرت// تينجة 3 / أوتيك 4 / منزل بورقيبة 4 / بنزرت المحطّة 2 / سجنان 2 / بنزرت المدينة 2 /



//ولاية نابل// قليبية 1 /



//ولاية جندوبة// طبرقة 1 /







