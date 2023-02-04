توزر: سباق الترا غزال الصحراء في نسخته الثالثة بمعتمدية حزوة بمشاركة 13 جنسية مختلفة

تقام كامل نهار اليوم السبت النسخة الثالثة من سباق الترا غزال الصحراء في معتمدية حزوة من ولاية توزر في مسلك يجمع بين الواحات والصحراء على الحدود التونسية الجزائرية.

وقد انطلق السباق وفق ما أفادت به /وات/ نجاة سليمان منظمة التظاهرة التي تجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه بمشاركة عدائين من 13 جنسية مختلفة من بينها تونس حيث تضاعف عدد المشاركين ثلاث مرات بالمقارنة مع النسخة الأولى منهم 27 مشاركا من خارج تونس و167 عداء تونسيا من جمعيات رياضية متنوعة من شمال البلاد وجنوبها الى جانب مشاركات فردية.

وأضافت أن السباق يقام على خمس مسافات كل مسافة منها مخصصة لمجموعة من العدائين حيث يقطع المشاركون المحترفون مسافة 110 كلم يليها سباق 70 كلم ثم 35 كلم وتكون انطلاقة المشاركين في هذه المسافات مشتركة تليها انطلاقة سباقي 15 و8 كلم ضمن سباق رياضة للجميع موجهة لجميع الفئات بحسب تأكيدها.

ويتوشح مسار السباق بجمالية الصحراء وفق نجاة سليمان بين كثبان الرمال وبرك الماء بالقرب من الواحات وبمصاحبة المهاري على امتداد الطريق الذي يسلكه العداؤون وهو ما يعطي جانبا سياحيا للتظاهرة التي وقع دعمها من جهات عدة منها وزارة السياحة والصناعات التقليدية.

ولفت في هذا السياق المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف من جانبه الى أهمية هذه التظاهرة التي تدخل في سياق التشجيع على السياحة الرياضية وهي من بين الأنشطة الواعدة التي بإمكان الجهة استثمارها لإنعاش القطاع وتنظيم تظاهرات على امتداد السنة.



